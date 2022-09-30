Ремонт стиральных машин в Тюмени на дому с выездом мастера

Заказывайте ремонт в проверенной мастерской с гарантией

Все работы по ремонту стиральных машин в Тюмени выполняем на дому. В 97 случаев из 100 машинку в мастерскую увозить не надо. Всё будет происходить на Ваших глазах, потому что мы работаем честно и меняем только детали, которые реально вышли из строя. Вы сами всё увидите и убедитесь, что после нашего обслуживания, Ваша стиральная машина прослужит ещё долгие годы.

Вызывая нашего мастера на дом, Вы получите:

Не шабашника с улицы, а грамотного специалиста;

Письменную гарантию до 2 лет , заверенную печатью;

, заверенную печатью; Только качественные запчасти и комплектующие;

БЕСПЛАТНЫЕ консультации от опытного мастера

Мы используем только оригинальные запчасти и комплектующие, рекомендованные заводом производителем, либо качественные аналоги, которые не уступают по сроку службы, но предоставляют существенную экономию для клиента.

Почему мы?

Ремонт техники необходимо доверять профессионалам. В противном случае сохраняется вероятность простого выброса денег на ветер. Ниже вы найдете отзывы наших клиентов:

Мастера из «Тюмень-Профи» знают все о тонкостях проведения ремонтных работ, вне зависимости от модели стиральной машины и года ее выпуска.

Современное диагностическое оборудование позволяет определить точную причину неисправности и приступить к ее устранению.

Обращение в «Тюмень-Профи», это:

Доступный ценовой диапазон. Стоимость зависит от модели стиральной машины и неисправности.

Опытный персонал. Любая неисправность будет ликвидирована.

Бесплатное консультирование. По телефону можно получить ответы на любые вопросы, включая стоимость ремонтных работ.

Оперативное реагирование и бесплатный выезд в случае ремонта стиралки. Специалисты компании выезжают на любой адрес в сжатые сроки.

Быстрое устранение проблемы. Вне зависимости от сложности неисправности, работоспособность машинки будет восстановлена быстро.

Ремонт стиральных машин в Тюмени проводится в оперативном ключе, что исключает ожидание. Клиенту не нужно отпрашиваться с работы или переносить важную встречу, любая проблема ликвидируется в сжатые сроки.

Ремонтируем все марки и модели

Сотрудники мастерской «Тюмень-Профи» решат проблему с машинкой — автомат любой марки и модели — от старых до самых современных. Мы осуществляем недорогой ремонт стиральных машин любой сложности! Обращайтесь к нам в не зависимости от производителя и срока эксплуатации Вашей техники!

Наши мастера отремонтируют стиральную машинку — автомат любой марки: Indesit (Индезит), Candy (Канди), Bosch (Бош), Kaiser (Кайзер), LG (Лджи, Лж), Samsung (Самсунг), Asko (Аско), Siemens (Сименс), Electrolux (Электролюкс), Miele (Миле), Whirlpool (Вирпул), Daewoo (Дэу), Zanussi (Занусси), Gorenje (Горенье), Brandt (Бренд), Zerowatt (Зероват), Beko (Беко, Веко), Ardo (Ардо), Hotpoint Ariston (Хотпоинт Аристон), AEG (АЕГ), Hansa (Ханса), Атлант и любых других!

Диагностика и выезд — 0 рублей!

Диагностика проводится с использованием современного профессионального оборудования и инструмента, а качество выполненных работ и заменённых деталей подтверждается гарантийным талоном. Диагностика и выезд в случае ремонта машинки — БЕСПЛАТНО! 🎁

Свяжитесь с нами по телефону для вызова мастера и уже сегодня Ваша стиральная машина будет работать, как новая!

С какими поломками мы работаем

Заказ можно оформить на любые виды неисправностей. Ваша техника относится к новейшим образцам и оснащена сложной электроникой? Если сломалась стиральная машинка, смело звоните в мастерскую «Тюмень-Профи».

К нам можно обратиться по поводу любой возможной неисправности стиральной машины:

Поломка электроники. Это выражается сбоем программ, повторением одного и того же цикла стирки, отказом агрегата включаться, другими нехарактерными симптомами. Проблемы со сливом. Скорее всего в этом виновата помпа и может понадобиться замена насоса. Но причиной неприятностей может быть засор в других частях машинки. Не запускается стирка. Частой причиной поломки бывает УБЛ (устройство блокировки люка), фильтр помех, а также выход из строя управляющего модуля или двигателя. Возможно понадобится замена УБЛ. Не набирается вода: неисправен датчик уровня воды, электронная плата управления или клапан подачи воды. Производится чистка или замена фильтра. ТЭН не греет воду: неисправность датчика температуры, нагревателя. Иногда необходима замена ТЭНа. Под машинкой скапливается жидкость: повреждена манжета люка или другой узел. Шумит, гудит, прыгает: замена подшипников. Замена фурнитуры (ручек, кнопки, крючков, приводного ремня). Неприятный запах. Бьёт током, выбивает УЗО или пробки. Плохое качество стирки, извлечение инородного предмета и другие.

Специалисты сервиса помогут правильно установить, демонтировать и даже утилизировать стиральную технику, чтобы не было потом заливов соседей. Жизнь любой машинки — автомат продлит полноценная профилактика. Её также можно заказать в нашей организации.

Плюсы ремонта в нашей мастерской

Мы сделаем всё, чтобы восстановить Вашу технику быстро и надёжно. Вот лишь несколько плюсов мастерской «Тюмень — Профи»:

Полная прозрачность расчётов . Никаких авансов. Работа оплачивается по факту. Диагностика специалиста в случае ремонта производится бесплатно. Мастер выполнил задание, Вы удостоверились, что Вас всё устраивает. Только после этого происходит расчёт;

. Никаких авансов. Работа оплачивается по факту. Диагностика специалиста в случае ремонта производится бесплатно. Мастер выполнил задание, Вы удостоверились, что Вас всё устраивает. Только после этого происходит расчёт; Опытные кадры . Наши сотрудники не один год занимаются ремонтом стиральных машин. Есть часто встречающиеся поломки, которые опытный техник устраняет за самое короткое время. Ведь в своей работе он ежедневно имеет дело с такими типовыми операциями. Ценно то, что наши мастера работали с очень сложными случаями неполадок и успешно их устраняли;

. Наши сотрудники не один год занимаются ремонтом стиральных машин. Есть часто встречающиеся поломки, которые опытный техник устраняет за самое короткое время. Ведь в своей работе он ежедневно имеет дело с такими типовыми операциями. Ценно то, что наши мастера работали с очень сложными случаями неполадок и успешно их устраняли; Вежливые сотрудники .❤️ Наши клиенты никогда не столкнутся с хамством во время ремонта поломки;

.❤️ Наши клиенты никогда не столкнутся с хамством во время ремонта поломки; Гарантийные обязательства соблюдаются строжайшим образом. Если Вас что-то не устроит, мы также серьёзно отнесёмся к обращению, как и к стандартному вызову.

Вызвать мастера по ремонту стиральных машин на дом можно любым удобным для Вас способом:

Позвонить по номеру телефона: +7-987-058-55-57 ; Написать нам на Ватсап: WhatsApp; Оставить заявку на обратный звонок и мы перезвоним в течение нескольких минут.

Мастерская «Тюмень-Профи» предлагает комплексный ремонт стиральных машин на дому. Специалисты выезжают в любую точку города в удобное для клиента время. Диагностические работы и выезд мастера при оформлении заявки на ремонт дополнительно не оплачиваются.

Работа проводится опытными специалистами с использованием современного технического оснащения. Выявление проблемы осуществляется посредством диагностического оборудования.

Когда требуется помощь мастера

Без стиральной машины сложно представить быт. Она делает процесс стирки одежды быстрым и удобным. В случае возникновения неисправностей, ситуация усложняется. Как предотвратить серьезные поломки и когда нужно обращаться к специалисту?

Ремонт стиральных машин на дому в Тюмени проводится в определенных случаях. Эксперты выделяют ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:

Стиральная машина перестала набирать воду. Это может произойти по различным причинам от поломки клапана до выхода из строя блока управления. Иногда клиент просто забывает открыть кран водопровода.

Стиральная машинка перестала сливать воду. Спровоцировать это может поломка сливного насоса или чрезмерное загрязнение фильтра.

Машинка преждевременно сливает воду. Проблема слива воды кроется в неправильном подключении или в нарушении работы блока управления.

Во время стирки подтекает вода. Спровоцировать проблему может повреждение патрубка, а также нарушение целостности барабана. В любом из перечисленных случаев сохраняется вероятность поражения током.

Вода в машинке не греется. Спровоцировать неисправность может нарушение функций нагревательного элемента. Как показывает практика, это бывает связано с отгоранием клеммы. Но и нарушения в блоке управления также могут привести к отсутствию нагрева.

Не крутится барабан. Чаще всего причиной является износ щеток электродвигателя.

Стиральная машина перестала включаться. Проблема нередко связана с проблемой сетевого фильтра. Привести к поломке может выход из строя блока питания, устройства блокировки люка, а также общие неисправности электрической проводки и скачок напряжения.

В процессе стирки машинка издает нехарактерные звуки. Нестандартный шум и грохот может быть причиной наличия посторонних предметов в барабане, а также указывать на проблемы с подшипниками. Не исключено, что проблема связана с неравномерным распределением белья при стирке.

Во всех перечисленных случаях рекомендуется обращаться к специалистам. Мастер по ремонту стиральных машин на дому оперативно выезжает в любую точку города.

Как мы работаем?

Вызвать мастера на дом очень просто, все что необходимо – позвонить по указанному номеру телефона или оставить заявку на сайте. Если требуется оперативный ремонт стиральных машин, следует воспользоваться алгоритмом:

Звонок. Позвонить можно прямо сейчас. Телефон ремонта стиральных машин на дому всегда доступен.

Консультация. Для того чтобы мастер не брал с собой все оборудование, рекомендуется озвучить проблему. Проконсультироваться с сервисным центром можно и по поводу стоимости ремонтных работ.

Выезд мастера. Специалист готов выехать в любую точку города как оперативно, так и в удобное для клиента время. При последующем ремонте в нашем сервисе, выезд мастера – бесплатный. Диагностика производится на месте.

Результат. Работа выполняется в сжатые сроки. Оплата осуществляется по факту, никаких предоплат. На полный комплекс ремонтных работ предоставляется гарантийный талон.

Требуется ремонт стиральной машины прямо сейчас? Оставляйте заявку на сайте. Оперативное реагирование гарантировано.

Стоимость ремонта стиральных машин

✅ Специалисты «Тюмень-Профи» работают со всеми марками стиральных машин от известных брендов до малораспространенных вариантов. Год выпуска, технические характеристики и особенности не имеют значения.

Цена ремонта стиральных машин зависит от типа неисправности и стоимости детали. На сайте представлен прайс-лист.

Остались вопросы? Мы готовы проконсультировать прямо сейчас!