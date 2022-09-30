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Ремонт стиральных машин в Тюмени на дому с выездом мастера

✔️ Выезд мастера по ремонту стиральных машин в Тюмени = 0 рублей!
✔️ Диагностика в случае ремонта = 0 рублей!
✔️ Инвалидам, многодетным, пожилым - СКИДКА 15% на услуги!
✔️ Письменная гарантия на работы - до 2-х лет!

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Заказывайте ремонт в проверенной мастерской с гарантией

Гарантийный талон на ремонт стир

Все работы по ремонту стиральных машин в Тюмени выполняем на дому. В 97 случаев из 100 машинку в мастерскую увозить не надо. Всё будет происходить на Ваших глазах, потому что мы работаем честно и меняем только детали, которые реально вышли из строя. Вы сами всё увидите и убедитесь, что после нашего обслуживания, Ваша стиральная машина прослужит ещё долгие годы.

Вызывая нашего мастера на дом, Вы получите:

  • Не шабашника с улицы, а грамотного специалиста;
  • Письменную гарантию до 2 лет, заверенную печатью;
  • Только качественные запчасти и комплектующие;
  • БЕСПЛАТНЫЕ консультации от опытного мастера

Мы используем только оригинальные запчасти и комплектующие, рекомендованные заводом производителем, либо качественные аналоги, которые не уступают по сроку службы, но предоставляют существенную экономию для клиента.

Почему мы?

Ремонт техники необходимо доверять профессионалам. В противном случае сохраняется вероятность простого выброса денег на ветер. Ниже вы найдете отзывы наших клиентов:

Отзыв о ремонте стиральных машин

 

Мастера из «Тюмень-Профи» знают все о тонкостях проведения ремонтных работ, вне зависимости от модели стиральной машины и года ее выпуска.

Мастер стиральных машин в Тюмени - отзыв

Современное диагностическое оборудование позволяет определить точную причину неисправности и приступить к ее устранению.

Ремонт стиральных машин - отзыв о мастерской

Обращение в «Тюмень-Профи», это:

  • Доступный ценовой диапазон. Стоимость зависит от модели стиральной машины и неисправности.
  • Опытный персонал. Любая неисправность будет ликвидирована.
  • Бесплатное консультирование. По телефону можно получить ответы на любые вопросы, включая стоимость ремонтных работ.
  • Оперативное реагирование и бесплатный выезд в случае ремонта стиралки. Специалисты компании выезжают на любой адрес в сжатые сроки.
  • Быстрое устранение проблемы. Вне зависимости от сложности неисправности, работоспособность машинки будет восстановлена быстро.

Ремонт стиральных машин в Тюмени проводится в оперативном ключе, что исключает ожидание. Клиенту не нужно отпрашиваться с работы или переносить важную встречу, любая проблема ликвидируется в сжатые сроки.

Ремонтируем все марки и модели

Сотрудники мастерской «Тюмень-Профи» решат проблему с машинкой — автомат любой марки и модели — от старых до самых современных. Мы осуществляем недорогой ремонт стиральных машин любой сложности! Обращайтесь к нам в не зависимости от производителя и срока эксплуатации Вашей техники!

Ремонт всех марок Ремонтируем все марки стиралок на дому

Наши мастера отремонтируют стиральную машинку — автомат любой марки: Indesit (Индезит), Candy (Канди), Bosch (Бош), Kaiser (Кайзер), LG (Лджи, Лж), Samsung (Самсунг), Asko (Аско), Siemens (Сименс), Electrolux (Электролюкс), Miele (Миле), Whirlpool (Вирпул), Daewoo (Дэу), Zanussi (Занусси), Gorenje (Горенье), Brandt (Бренд), Zerowatt (Зероват), Beko (Беко, Веко), Ardo (Ардо), Hotpoint Ariston (Хотпоинт Аристон), AEG (АЕГ), Hansa (Ханса), Атлант и любых других!

Диагностика и выезд — 0 рублей!

Диагностика проводится с использованием современного профессионального оборудования и инструмента, а качество выполненных работ и заменённых деталей подтверждается гарантийным талоном. Диагностика и выезд в случае ремонта машинки — БЕСПЛАТНО! 🎁

Свяжитесь с нами по телефону для вызова мастера и уже сегодня Ваша стиральная машина будет работать, как новая!

С какими поломками мы работаем

Заказ можно оформить на любые виды неисправностей. Ваша техника относится к новейшим образцам и оснащена сложной электроникой? Если сломалась стиральная машинка, смело звоните в мастерскую «Тюмень-Профи».

Ремонт модуля стиральной машины в Тюмени Ремонтируем электронные модуля стиральных машин в Тюмени

К нам можно обратиться по поводу любой возможной неисправности стиральной машины:

  1. Поломка электроники. Это выражается сбоем программ, повторением одного и того же цикла стирки, отказом агрегата включаться, другими нехарактерными симптомами.
  2. Проблемы со сливом. Скорее всего в этом виновата помпа и может понадобиться замена насоса. Но причиной неприятностей может быть засор в других частях машинки.
  3. Не запускается стирка. Частой причиной поломки бывает УБЛ (устройство блокировки люка), фильтр помех, а также выход из строя управляющего модуля или двигателя. Возможно понадобится замена УБЛ.
  4. Не набирается вода: неисправен датчик уровня воды, электронная плата управления или клапан подачи воды. Производится чистка или замена фильтра.
  5. ТЭН не греет воду: неисправность датчика температуры, нагревателя. Иногда необходима замена ТЭНа.
  6. Под машинкой скапливается жидкость: повреждена манжета люка или другой узел.
  7. Шумит, гудит, прыгает: замена подшипников.
  8. Замена фурнитуры (ручек, кнопки, крючков, приводного ремня).
  9. Неприятный запах.
  10. Бьёт током, выбивает УЗО или пробки.
  11. Плохое качество стирки, извлечение инородного предмета и другие.

Специалисты сервиса помогут правильно установить, демонтировать и даже утилизировать стиральную технику, чтобы не было потом заливов соседей. Жизнь любой машинки — автомат продлит полноценная профилактика. Её также можно заказать в нашей организации.

Профилактика стиральных машин автомат Профилактика и диагностика стиральных машинок на дому

 Плюсы ремонта в нашей мастерской

Мы сделаем всё, чтобы восстановить Вашу технику быстро и надёжно. Вот лишь несколько плюсов мастерской «Тюмень — Профи»:

  • Полная прозрачность расчётов. Никаких авансов. Работа оплачивается по факту. Диагностика специалиста в случае ремонта производится бесплатно. Мастер выполнил задание, Вы удостоверились, что Вас всё устраивает. Только после этого происходит расчёт;
  • Опытные кадры. Наши сотрудники не один год занимаются ремонтом стиральных машин. Есть часто встречающиеся поломки, которые опытный техник устраняет за самое короткое время. Ведь в своей работе он ежедневно имеет дело с такими типовыми операциями. Ценно то, что наши мастера работали с очень сложными случаями неполадок и успешно их устраняли;
  • Вежливые сотрудники.❤️ Наши клиенты никогда не столкнутся с хамством во время ремонта поломки;
  • Гарантийные обязательства соблюдаются строжайшим образом. Если Вас что-то не устроит, мы также серьёзно отнесёмся к обращению, как и к стандартному вызову.

Выписываем гарантию на ремонт до 2 лет Письменная гарантия до 24 месяцев

Вызвать мастера по ремонту стиральных машин на дом можно любым удобным для Вас способом:

  1. Позвонить по номеру телефона: +7-987-058-55-57 ;
  2. Написать нам на Ватсап: WhatsApp;
  3. Оставить заявку на обратный звонок и мы перезвоним в течение нескольких минут.

Мастерская «Тюмень-Профи» предлагает комплексный ремонт стиральных машин на дому. Специалисты выезжают в любую точку города в удобное для клиента время. Диагностические работы и выезд мастера при оформлении заявки на ремонт дополнительно не оплачиваются.

Работа проводится опытными специалистами с использованием современного технического оснащения. Выявление проблемы осуществляется посредством диагностического оборудования.

Когда требуется помощь мастера

Без стиральной машины сложно представить быт. Она делает процесс стирки одежды быстрым и удобным. В случае возникновения неисправностей, ситуация усложняется.  Как предотвратить серьезные поломки и когда нужно обращаться к специалисту?

Ремонт стиральных машин на дому в Тюмени проводится в определенных случаях. Эксперты выделяют ряд признаков, на которые стоит обратить внимание:

  • Стиральная машина перестала набирать воду. Это может произойти по различным причинам от поломки клапана до выхода из строя блока управления. Иногда клиент просто забывает открыть кран водопровода.
  • Стиральная машинка перестала сливать воду. Спровоцировать это может поломка сливного насоса или чрезмерное загрязнение фильтра.
  • Машинка преждевременно сливает воду. Проблема слива воды кроется в неправильном подключении или в нарушении работы блока управления.
  • Во время стирки подтекает вода. Спровоцировать проблему может повреждение патрубка, а также нарушение целостности барабана. В любом из перечисленных случаев сохраняется вероятность поражения током.
  • Вода в машинке не греется. Спровоцировать неисправность может нарушение функций нагревательного элемента. Как показывает практика, это бывает связано с отгоранием клеммы. Но и нарушения в блоке управления также могут привести к отсутствию нагрева.
  • Не крутится барабан. Чаще всего причиной является износ щеток электродвигателя.
  • Стиральная машина перестала включаться. Проблема нередко связана с проблемой сетевого фильтра. Привести к поломке может выход из строя блока питания, устройства блокировки люка, а также общие неисправности электрической проводки и скачок напряжения.
  • В процессе стирки машинка издает нехарактерные звуки. Нестандартный шум и грохот может быть причиной наличия посторонних предметов в барабане, а также указывать на проблемы с подшипниками. Не исключено, что проблема связана с неравномерным распределением белья при стирке.

Во всех перечисленных случаях рекомендуется обращаться к специалистам. Мастер по ремонту стиральных машин на дому оперативно выезжает в любую точку города.

Как мы работаем?

Вызвать мастера на дом очень просто, все что необходимо – позвонить по указанному номеру телефона или оставить заявку на сайте. Если требуется оперативный ремонт стиральных машин, следует воспользоваться алгоритмом:

  • Звонок. Позвонить можно прямо сейчас. Телефон ремонта стиральных машин на дому всегда доступен.
  • Консультация. Для того чтобы мастер не брал с собой все оборудование, рекомендуется озвучить проблему. Проконсультироваться с сервисным центром можно и по поводу стоимости ремонтных работ.
  • Выезд мастера. Специалист готов выехать в любую точку города как оперативно, так и в удобное для клиента время. При последующем ремонте в нашем сервисе, выезд мастера – бесплатный. Диагностика производится на месте.
  • Результат. Работа выполняется в сжатые сроки. Оплата осуществляется по факту, никаких предоплат. На полный комплекс ремонтных работ предоставляется гарантийный талон.

Требуется ремонт стиральной машины прямо сейчас? Оставляйте заявку на сайте. Оперативное реагирование гарантировано.

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Стоимость ремонта стиральных машин

✅ Специалисты «Тюмень-Профи» работают со всеми марками стиральных машин от известных брендов до малораспространенных вариантов. Год выпуска, технические характеристики и особенности не имеют значения.

Цена ремонта стиральных машин зависит от типа неисправности и стоимости детали. На сайте представлен прайс-лист.

Остались вопросы? Мы готовы проконсультировать прямо сейчас!

Наши цены

Цены на ремонт стиральных машин в мастерской "Тюмень-Профи" выгодно отличаются от многих других сервис-центров. При этом за качество производимых работ Вы можете не беспокоиться - ведь мы выписываем гарантийный талон сроком до 2 лет! Ниже указаны минимальные цены - они бывают в случае комплексного ремонта и с учетом скидок. Выезд и диагностика в случае отказа от ремонта - 550 рублей.

Диагностика в случае ремонта бесплатно Выезд мастера в случае ремонта бесплатно Не открывается люк от 1150 рублей Не греет воду от 1250 рублей Протекает от 1200 рублей Выбивает пробки от 1150 рублей Не крутится барабан от 1300 рублей Сильно шумит, гремит, стучит (подшипник) от 2100 рублей Не отжимает от 1450 рублей Не сливает воду от 1150 рублей Мигают индикаторы от 1200 рублей Не закрывает люк от 1250 рублей Не включается от 1150 рублей Заливает и тут же сливает воду от 1200 рублей Короткое замыкание от 1100 рублей Стиралка зависает от 1250 рублей Прыгает от 1300 рублей Останавливается режим от 1350 рублей Не нагревает ТЭН от 1250 рублей Не сливается вода от 1150 рублей Не работает отжим от 1200 рублей Слетает ремень со шкива от 1150 рублей
Помимо прочих акций и скидок, Вы можете рекомендовать нас Вашим знакомым и близким и получать за это денежное вознаграждение. Подробности об этом спрашивайте у нашего менеджера по телефону.

Посмотрите видео о мошенниках - не дайте себя обмануть!

В последнее время участились случаи мошенничества в сфере ремонта бытовой техники на дому. Будьте осторожны, не дайте себя обмануть!
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Несмотря на обилие мастерских в Тюмени, сложно найти действительно качественный сервис по ремонту стиральных машин. Всегда есть риск повторного поиска и вызова мастера. У клиентов забирают детали стиралок якобы для ремонта, берут аванс, а потом исчезают. Ставят б/у запчасти под видом новых.

Не всем жителям нашего города с первого раза удаётся найти надёжный сервис. Часто люди попадаются на мастеров из Авито или Юлы. Не стоит действовать методом проб и ошибок! Это не каждому по карману.

У серьезных мастерских нет причин заниматься мошенничеством. Нормальные фирмы дорожат клиентами. Гораздо выгодней иметь хорошую репутацию, ведь довольные заказчики всегда рекомендуют нас знакомым.

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Порядок работ

Ремонт стиральных машин почти всегда производится на дому у клиента. Исключение составляют особо сложные случаи. Но и тогда заботы по транспортировке бытового прибора мы возьмём на себя. Порядок нашего взаимодействия с заказчиками такой:

  • Вы обращаетесь в «Тюмень-Профи» по одному из контактов. Это обычный звонок, заказ обратного вызова, WhatsApp, заполнение формы на сайте.
  • С менеджером бронируете удобное время для визита специалиста.
  • Мастер приезжает в назначенные часы, без опозданий. Адрес в Тюмени не имеет значения. У нас есть транспорт, чтобы быстро добраться до места назначения. Работаем и с пригородными заказами. Выезд возможен за 30 км от города.
  • Техник уточняет причины вызова, обстоятельства поломки, проводит осмотр прибора. «Тюмень - Профи» обладает специальной аппаратурой для диагностики. Правильно определённый дефект – одно из условий успешного ремонта.
  • Сотрудник объяснит, что именно случилось с машинкой, предложит варианты дальнейших действий. Всегда можно подобрать схему, которая устроит по стоимости и результату.
  • При Вас производятся операции по ремонту. «Тюмень-Профи» обладает хорошей базой запчастей для всех моделей. Детали для замены у нас - только качественные.
  • Тестирование – обязательное условие сдачи работы. Вы лично должны убедиться, что в функционале машины всё устраивает.
  • Окончательный расчёт и выдача гарантии.
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Вопрос - ответ

Ниже приведены самые распространенные вопросы, которые встречаются в нашей деятельности.

Сколько стоит ремонт стиральной машины на дому?

В общих чертах цены обрисованы в прейскуранте на сайте. Это сделано для предварительной оценки расходов. В основном стоимость работ держится в этом диапазоне, но многое зависит от цены запчастей, характера поломки.

Значение имеет сложность демонтажа деталей. Ведь чтобы добраться до подшипника, требуется разобрать большую часть машинки. В некоторых моделях бак литой, и нужен его распил.

Однако с уверенностью можем Вас заверить, что мы осуществляем ремонт стиральных машин в Тюмени недорого.

Сколько стоит выезд мастера и диагностика?

Выезд сотрудника «Тюмень-Профи» и диагностика не оплачиваются в случае дальнейшего ремонта. В обратном случае стоимость будет равна 550 рублей.

Какие действуют скидки и акции?

При окончательном расчёте заказчик может воспользоваться одной из скидок, представленных на интернет-ресурсе. На 10% уменьшится стоимость услуг по заявке на сайте и отзыве о мастере. Мы предоставляем скидку 15% для многодетных родителей, инвалидов, пенсионеров. Порекомендовав наши услуги знакомым, Вы также можете получить приятный бонус.

В течении какого времени клиент имеет право на гарантийное обслуживание?

Сертификат «Тюмень-Профи» действует до 2 лет. Все зависит от рода поломки.

Вы работаете в выходные дни?

Да, мастера нашего сервиса выезжают на ремонт каждый день, без выходных. И даже 1 января в 9 утра!

Машинку точно не придется везти в мастерскую?

Стиральную машину не нужно никуда везти. В большинстве случаев устранение неполадок происходит по указанному заказчиком адресу. Но если есть дефект электронного модуля, подшипника или некоторые другие неисправности, иногда мы увозим агрегат в мастерскую.

При этом от клиента не требуется демонтировать технику, подыскивать транспорт, перевозить её в сервисный центр. Всё это мы делаем сами.

А у вас все мастера опытные? И точно ли справятся с моей машинкой?

Конечно справятся:

  1. Мы принимаем на работу опытных профессионалов. Это вежливые, неконфликтные люди без вредных привычек.
  2. Хотя все наши специалисты обладают навыками починки любых стиральных машин, на вызов по конкретной модели высылается сотрудник, специализирующийся на ней.
  3. Наши кадры постоянно совершенствуют навыки, проходят обучение. Поэтому мы знаем, как устранить дефекты даже самых современных агрегатов.
А запчасти у вас качественные?

Мы монтируем только качественные детали на замену вышедших из строя. Нам нет никакой выгоды устанавливать плохие запчасти, ведь по итогам обслуживания клиенту выдаётся гарантия. Если поломка повторилась снова, наш специалист в рамках гарантийного обслуживания устранит её безвозмездно.

Не все сервисы, а тем более дилетанты-шабашники, выдают гарантию на работу. У Вас не останется никаких документов после такого визита, и предъявлять претензии будет некому. Никто не возместит возникший ущерб и понесённые затраты. Мы выписываем полноценный сертификат на произведённые работы и установленные детали.

Некоторые сервисы наживаются на обмане клиентов. Халтурят, устанавливают некачественные детали, выдают б/у запчасти за новые, увозят комплектующие машинки якобы для ремонта и пропадают. Это ненадёжный способ получить прибыль. Мы развиваем бизнес, расширяя клиентскую базу. Ведь после успешного ремонта заказчик обязательно порекомендует нас друзьям и знакомым, напишет положительный отзыв.

Ремонт стиральной машины осуществляем у Вас на дому за 1 приезд

Вам не придется везти стиральную машину в мастерскую! Наш мастер приедет к Вам на дом и починит машинку. В 95% случаев ремонт производится за 1 приезд. По окончании работ мастер выпишет Вам гарантию на ремонт и использованные запчасти. Наши мастера осуществляют ремонт стиральных машин - автомат в Тюмени и пригороде.
Мы обслуживаем Центральный, Ленинский, Восточный, Калининский районы, а также пригород: Червишево, Перевалово, Успенка, Кулаково, Каменка, Тюнево, Карагандинский, Ембаево, Мальково, Каскара, Борки, Якуши, Андреевский, Боровский, Винзили, Богандинский, Утешево, Луговое, Верхний Бор, Липовый Остров, Тараны, Яр, Антипино, Док, Патрушева, Ожогино, и прочие населенные пункты в радиусе 30 км.

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До конца недели у нас действует скидка — 10% на ремонт стиральной машины каждому, кто отправит заявку на вызов мастера с этой формы. Кроме того, мы всегда делаем скидки 15% пожилым, инвалидам и многодетным семьям.

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